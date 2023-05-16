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15:14, 16 мая 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о критически малом запасе топлива

Замминистра энергетики Украины Колесник сообщил о критически малом запасе топлива

Фото: Rogelio V. Solis / АР

В Минэнерго Украины сообщили о критически малом запасе топлива. Об этом заявил замминистра энергетики Николай Колесник, передает Telegram-канал ведомства.

По его словам, в случае прекращения поставок республика сможет удовлетворять свою потребность в нефтепродуктах лишь в течение 10-30 дней. Отмечается также, что в министерстве намерены создать в стране их минимальные запасы в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта.

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Георгий Нестеров
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