На Украине сообщили о критически малом запасе топлива

Замминистра энергетики Украины Колесник сообщил о критически малом запасе топлива

В Минэнерго Украины сообщили о критически малом запасе топлива. Об этом заявил замминистра энергетики Николай Колесник, передает Telegram-канал ведомства.

По его словам, в случае прекращения поставок республика сможет удовлетворять свою потребность в нефтепродуктах лишь в течение 10-30 дней. Отмечается также, что в министерстве намерены создать в стране их минимальные запасы в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта.