Борис Джонсон приехал в Техас убеждать республиканцев поддержать Украину

Экс-премьер Британии Джонсон приехал в Техас убеждать республиканцев поддержать Укриану

Экс-премьер Британии Борис Джонсон приехал в Техас, чтобы убедить представителей республиканской партии в необходимости продолжения поддержки Украины. О визите политика в один из главных республиканских центров США сообщает Politico.

По данным газеты, бывший британский премьер-министр прилетел в Даллас, поскольку все большее число консервативных законодателей, кандидатов и активистов начали сомневаться в размере нового пакета поддержки США Киеву. На встрече с членами партии политик заявил, что предоставление помощи Украине «окупится в значительной степени в долгосрочной перспективе».

Отмечается, что политическая напряженность по этому вопросу еще больше возрастет по мере приближения выборов президента США в 2024 году, поскольку два самых известных кандидата от республиканцев, бывший американский лидер Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, выразили скептицизм в отношении поддержки Украины.

Ранее Конгресс США отложил обсуждение по вопросу выделения средств на дальнейшую поддержку Киева. Американские законодатели связывают это с продолжающейся борьбой вокруг потолка долга.