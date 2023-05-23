Стало известно о тайных операциях спецназа Британии в России и на Украине

The Guardian: спецназ Британии тайно участвовал в операциях, в том числе и на Украине

Спецназ Великобритании с 2011 года тайно участвовал в операциях в 19 странах, в том числе в России и на Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет исследовательской группы Action on Armed Violence.

По данным исследователей, Специальная авиадесантная служба (SAS), Особая Лодочная Служба (SBS) и Полк специальной разведки (SRR) без публичного подтверждения их деятельности принимали участие в операциях, в том числе на Украине и Филиппинах, в России, Эстонии, Франции, Ливии, Пакистане, Сирии и Судане.

Авторы отчета утверждают, что британские военные подразделения наиболее активны были в Сирии, куда они прибыли в 2012 году, чтобы помочь повстанческим группировкам. Спецназ также принял участие в спасении дипломатов и членов их семей в апреле 2023 года после начала боевых действий в Судане.