Не справившемуся с нагрузкой поставщику чипов понадобилась помощь властей

«Ъ»: Минпромторг попросил отсрочки поставок чипов для сорвавшего сроки завода «Микрон»

Минпромторг добивается отсрочки по исполнению контрактов для зеленоградского завода «Микрон». Предприятие не справляется с объемом заказов чипов для банковских и SIM-карт, сообщает «Коммерсантъ».

Помощь властей понадобилась заводу, чтобы не допустить новых исков. В марте ООО «Орен Карт» обратилась в суд из-за того, что «Микрон» не поставил 1,82 миллиона чипов из партии в 2 миллиона штук общей стоимостью 312 миллионов рублей. В мае Арбитражный суд Москвы принял к производству иск ООО «Алиот», которое также потребовало от предприятия 312 миллионов рублей.

По словам источников на рынке полупроводников, «Микрон» сорвал отгрузки из-за перебоев с поставками производственных материалов и высокой загруженности предприятия. Минпромторг пытается согласовать отсрочку по исполнению контрактов сроком на год.

В ситуации, когда российские производители чипов не справляются с потоком заказов, их клиенты стали закупать китайские полупроводники. В первом квартале 2023 года такие производители, как XH Smart Tech и Watchdata увеличили цены на продукцию втрое, до 0,9 доллара (примерно 72 рубля) за чип. При этом они остаются дешевле российских — стоимость чипа от микрона составляет 156 рублей.

Эксперты предупреждали, что зеленоградская компания не справится с возросшим спросом на чипы, еще в марте 2023-го. В общей сложности российские банки заказали у Минпромторга 120 миллионов заготовок для выпуска пластиковых карт, в шесть раз больше средней годовой потребности кредитных организаций.