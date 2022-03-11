Потребность российских банков в пластиковых картах выросла в 6 раз

Российские банки заказали в Минпромторге 120 млн пластиковых карт

Российские банки заказали у Минпромторга 120 миллионов заготовок для выпуска пластиковых карт — эта цифра в 6 раз превышает среднюю годовую потребность кредитных организаций, пишет «Коммерсантъ». Однако поставки чипов для карт из-за рубежа остановились из-за санкций, а единственный российский производитель «Микрон» не сможет удовлетворить такой спрос, считают эксперты. В связи с этим банкам придется искать альтернативные пути выхода из положения.

В марте состоялось большое совещание с участием Минпромторга, Банка России, ряда кредитных организаций и производителей, имеющих отношение к выпуску банковских карт. На встрече присутствовали такие крупные банки, как Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, МКБ, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, Сбербанк и Совкомбанк. Главной темой совещания была выросшая потребность банков в платежных картах.

ЦБ признал, что России необходимо увеличить объем заготовок и чипов для банковских карт. Регулятор совместно с Минпромторгом и участниками рынка уже начал работу над этой задачей. Тем не менее большую часть чипов российские производители карт закупали за границей, а в России их производит только зеленоградская компания «Микрон». Источник «Ъ» заявил, что типичный объем рынка российских банковских карт составляет около 20 миллионов штук в год, и завод сможет удовлетворить этот спрос. Однако в последние дни спрос на чипы вырос в разы — банки стараются запастись картами на случай, если импорт возобновится нескоро.

Вместе с тем глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что запросы банков превосходят их реальные потребности в 2022 году. По его мнению, организации исходят из «вчерашних реалий», когда у активных пользователей было по десять и более карт разных банков и платежных систем. После введения санкций многие платежные системы ушли из России, и, кроме того, пользователей ждет ужесточение условий пользования картами — банки начнут сокращать кешбэки и увеличивать стоимость обслуживания. В связи с этими обстоятельствами в скором времени потребность банков в картах резко снизится, считает Прохоров.

В марте две крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. С 10 марта карты этих систем, выпущенные в России, нельзя использовать за границей, однако они продолжат функционировать на территории страны до истечения срока действия. Кроме того, выпущенные за границей карты Visa и Mastercard не будут работать на территории России. Позже Visa продлила сроки приема клиринговых транзакций от россиян до 11 марта.