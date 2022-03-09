Visa продлила срок работы с российскими картами до 11 марта

Зарубежная платежная система Visa продлила срок работы с российскими картами на один день — до 11 марта включительно. Об этом компания сообщила на своем сайте.

«11 марта 2022-го — последний клиринговый период транзакций, представленных клиентами на клиринг», — указано в сообщении Visa. Таким образом, расплатиться с помощью банковских карт, выпущенных компанией, за рубежом можно будет до 11 марта. Пресс-служба добавила, что прием запросов авторизации российских участников в рамках платежной системы будет прекращен с 00:01 10 марта, как и сообщалось ранее.

Кроме того, платежная система оставила за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее названных сроков. Внутри России карты Visa российских банков продолжат работу до истечения срока их действия.

О том, что две крупнейшие международные платежные системы — Visa и Mastercard — прекратят работу в России, стало известно 6 марта. Решение приостановить сетевые операции было принято по причине введения антироссийских санкций.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) рассказали, что после истечения срока действия все карты Visa и Mastercard в России будут перевыпущены на базе системы «Мир». Для этого клиенту не придется идти в банк: плановый перевыпуск произойдет автоматически. Картой «Мир» в электронном варианте россияне могут расплачиваться через сервис Mir Pay.