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В России истекшие карты Visa и Mastercard перевыпустят на «Мире»

В НСПК заявили о работе карт MasterCard и Visa в России до истечения срока действия

Фото: cardmapr / Unsplash

Ранее выданные карты международных платежных систем Visa и Mastercard продолжат работать в России до истечения сроков действия. Об этом в воскресенье, 6 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

После того, как срок действия карт подойдет к концу, они будут перевыпущены на базе системы «Мир». Для этого клиенту не придется идти в банк: плановый перевыпуск произойдет автоматически.

В НСПК добавили, что операции по российским картам Visa и Mastercard внутри страны проводятся без изменений. Помимо этого уточняется, что карту «Мир» можно заказать как в физическом варианте, так и в цифровом. Картой «Мир» в электронном варианте россияне могут расплачиваться через сервис Mir Pay.

Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Решение приостановить сетевые операции было принято по причине введения антироссийских санкций.

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Елизавета Новикова
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