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18:14, 23 мая 2023Ценности

Россиянка получила ожог при удалении второго подбородка в салоне красоты

Жительница Курска получила ожог при удалении второго подбородка в салоне красоты

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Жительница Курска Екатерина Конева получила термический ожог при удалении второго подбородка в салоне красоты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина рассказала, что процедуру криолиполиза стоимостью 15 тысяч рублей проводила косметолог Любовь Халина. После коррекции у клиентки появились проблемы со здоровьем.

«Сделали процедуру, и уже даже после нее были волдыри, когда уходила. Она [косметолог] мне сказала: "Домой приедешь — помажешь пантенолом, кремом. В салоне крема у нее никакого не было, ни хлоргексидина — ничего, не обработали. Утром встала — у меня было очень сильно отекшее лицо, огромные волдыри», — пояснила россиянка.

При этом, по словам пострадавшей, косметолог заверила ее, что данная реакция организма является нормальной, и посоветовала не обращаться к врачу. Затем мастер перестала выходить на связь.

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Известно, что Халина оказывала услуги не в медицинском учреждении, а в подвале жилого дома. После разразившегося скандала она выставила на продажу аппарат для криолиполиза. В свою очередь, Конева заявила, что намерена через суд получить компенсацию в размере 70 тысяч рублей и добиться для косметолога пожизненного запрета на занятие медицинской деятельностью.

В феврале жительница Петербурга Светлана (фамилия не указывается) получила ожог лица во время популярной женской процедуры. Россиянка решила удалить сосудистую сетку и обратилась в клинику «Лазерный доктор». В медучреждении пациентке предложили безопасную, по словам персонала, процедуру — коагуляцию. Однако после нее у женщины возникли сильные боли. Впоследствии в государственной больнице у нее диагностировали отек и некроз кожи лица, аллергический дерматит и ожог обеих скуловых областей.

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Алина Гостева
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