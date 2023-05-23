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13:48, 23 мая 2023Интернет и СМИ

Девушкам назвали три настораживающих сигнала в поведении мужчин на свиданиях

Эксперт назвал приглашение мужчиной к нему домой на первое свидание тревожным сигналом

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас назвал приглашение мужчиной к нему домой на первое свидание тревожным сигналом, говорящим о том, что человек не ищет серьезных отношений. Этот и другие признаки в поведении, которые должны насторожить женщину, он озвучил в видео в TikTok.

«Три тревожных сигнала, которые никогда не следует игнорировать на свиданиях. Номер один: мужчина не знает, как следует пользоваться телефоном. Он взрослый мужчина и должен знать, когда нужно писать сообщения и перезванивать людям. Попытка договориться о планах с этим парнем превращается в кошмар», — рассказал Лукас об одном из тревожных сигналов. Он рекомендовал девушкам не тратить свое время на общение с подобными молодыми людьми.

Вторым признаком, который должен насторожить женщину, автор ролика счел приглашение мужчиной к себе домой на первое свидание. Он выразил уверенность в том, что такой потенциальный бойфренд не ищет серьезных отношений и после свидания наверняка исчезнет. «Так что если ты ищешь отношений, встреться с кем-нибудь другим», — рекомендовал Лукас.

Кроме того, эксперт посоветовал остерегаться мужчин, которые не хотят вкладывать в отношения равноценные усилия и всегда ждут, что девушка сама будет инициировать контакт.

Ранее Джейкоб Лукас также раскрыл девушкам три признака несерьезного отношения со стороны мужчин. Он предупредил, что, если молодой человек в течение трех месяцев утверждает, что пока не готов к роману, он вряд ли намерен вступить в отношения.

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Олег Давыдов
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