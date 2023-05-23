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13:32, 23 мая 2023Силовые структуры

Россиянина арестовали за поджог железнодорожного оборудования в Москве

Ранее судимого молодого человека арестовали за поджог релейных шкафов в Москве за деньги

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Правоохранители задержали 22-летнего россиянина, который поджег два релейных шкафа в Москве на железнодорожном участке Электрозаводская — Сортировочная. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

Молодой человек совершил преступление в начале мая. На месте были обнаружены 19-литровая и полуторалитровая бутылки, а также рабочие перчатки. Он рассказал, что решил таким образом подзаработать — за выполнение задания неизвестный в социальных сетях обещал заплатить 15 тысяч рублей. Поджог не повлиял на движение поездов. Ранее россиянин был дважды судим за кражу.

Возбуждено дело по статье 267 («Приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в военкомате и отделе ФСБ.

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Илона Палей
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