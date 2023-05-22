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13:35, 22 мая 2023Силовые структуры

Подозреваемого в подготовке теракта в военкомате и отделе ФСБ арестовали

В Оренбурге суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в военкомате и отделе ФСБ

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал 26-летнего местного жителя по подозрению в подготовке теракта в военкомате и отделе ФСБ по заданию спецслужб Украины. Об этом в понедельник, 22 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Молодой человек пробудет под стражей до 21 июля 2023 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и статье 205 («Подготовка к террористическому акту») УК РФ. По данным силовиков, фигурант собирался поджечь в Новотроицке шкаф релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Южно-Уральской железной дороги, военный комиссариат Орска, а также отдел ФСБ России.

После совершения преступления он планировал отправиться на территорию Украины для участия в боевых действиях против России.

Ранее ФСБ показала видео задержания фигуранта, где он рассказывает, что по указанию «людей с Украины» должен был «устроить саботаж».

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Илона Палей
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