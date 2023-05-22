ФСБ задержала готовившего теракты в военкомате и отделе ведомства россиянина

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты украинских спецслужб в Оренбургской области

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Оренбургской области, который готовил теракты в военкомате и отделе ведомства. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным силовиков, молодой человек должен был поджечь в Новотроицке шкаф релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Южно-Уральской железной дороги, военный комиссариат Орска, а также отдел ФСБ России. Указания о совершении теракта фигуранту давали украинские спецслужбы.

После совершения преступления он планировал отправиться на территорию Украины для участия в боевых действиях против России.

Ранее сообщалось, что в ЛНР осудили на 20 лет украинского военного, обстреливавшего жилые дома для устрашения людей.