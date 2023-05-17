Украинского военного осудили на 20 лет за обстрелы жилых домов в ЛНР

В ЛНР осудили на 20 лет военного ВСУ, обстреливавшего жилые дома для устрашения людей

В Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил к 20 годам лишения свободы военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павла Смилко, обстреливавшего жилые дома для устрашения людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), пунктам «е,ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц и общеопасным способом») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом») УК РФ.

По данным ведомства, Смилко проходил службу в войсковой части А0998 (24 отдельная механизированная бригада). Со своими сослуживцами, находясь в лесу между населенными пунктами Александрополье и Попасная, он получил приказ об обстреле жилых домов. Фигурант знал, что в населенных пунктах нет воинских подразделений и целью обстрела является устрашение граждан. С 15 по 19 марта 2022 года он обстрелял из противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» придомовые территории на улицах Мира, Гагарина и Киевская. Один гражданин погиб.

Отмечается, что Смилко признал вину и раскаялся.

