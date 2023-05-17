Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:00, 17 мая 2023Силовые структуры

Украинского военного осудили на 20 лет за обстрелы жилых домов в ЛНР

В ЛНР осудили на 20 лет военного ВСУ, обстреливавшего жилые дома для устрашения людей
СюжетНаселение России:

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил к 20 годам лишения свободы военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павла Смилко, обстреливавшего жилые дома для устрашения людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), пунктам «е,ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц и общеопасным способом») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом») УК РФ.

По данным ведомства, Смилко проходил службу в войсковой части А0998 (24 отдельная механизированная бригада). Со своими сослуживцами, находясь в лесу между населенными пунктами Александрополье и Попасная, он получил приказ об обстреле жилых домов. Фигурант знал, что в населенных пунктах нет воинских подразделений и целью обстрела является устрашение граждан. С 15 по 19 марта 2022 года он обстрелял из противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» придомовые территории на улицах Мира, Гагарина и Киевская. Один гражданин погиб.

Отмечается, что Смилко признал вину и раскаялся.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об обвинениях ученого РАН в госизмене
Россияне расхотели покупать жилье в одной европейской стране
Молдавия вышла из двух соглашений СНГ
В Евросоюзе подняли вопрос об опасности украинского зерна для здоровья
В сети появились фото с отдыха Безоса на роскошной яхте
Россиянам стало проще подавать документы на французский шенген
Еврокомиссия предложила сделать исключения из санкций против России
ФСБ задержала в трех регионах пособников террористов
Создатели видеоигр озаботились фобиями геймеров
Раскрыты объемы затрат на выпускные в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.