Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:30, 22 мая 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ готовившего теракты в военкомате россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания россиянина, готовившего теракты в Оренбургской области

ФСБ показала видео задержания россиянина, готовившего теракты в Оренбургской области. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы ведут фигуранта в наручниках. Затем показаны скриншоты его переписок с куратором. На фрагментах записи силовики со служебными собаками находят схрон задержанного. В конце видео россиянин рассказывает, что по указанию «людей с Украины» должен был «устроить саботаж».

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Оренбургской области, который готовил теракты в военкомате и отделе ведомства. Молодой человек должен был поджечь в Новотроицке шкаф релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Южно-Уральской железной дороги, военный комиссариат Орска, а также отдел ФСБ России. Указания о совершении теракта фигуранту давали украинские спецслужбы.

После совершения преступления он планировал отправиться на территорию Украины для участия в боевых действиях против России.

Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме ответили на слова Байдена о потерях России в Артемовске
Стало известно о состоянии певицы Дианы Гурцкой после смерти мужа
Стилистка назвала россиянам три недопустимые летние вещи для города
Шольц обещал продолжить поставки западного оружия Украине после СВО
Стало известно о гибели жителя при обстреле приграничного российского региона
Определена причина гигантских подводных оползней в Антарктике
Активисты залезли в главный фонтан Рима в знак протеста
Киевское «Динамо» предложило «Барселоне» заявиться в чемпионат России
В Госдуме объяснили предложение выдавать россиянам деньги на машину
Мужчина 13 лет помогал беспризорнику и попал за это под суд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.