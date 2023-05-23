Путин снова встретится с Додиком

Песков: 23 мая Путин встретится с президентом Республики Сербской Додиком

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 мая, встретится с президентом Республики Сербской и Герцеговины Милорадом Додиком. Встречу двух лидеров подтвердил пресс-секретарь российского лидера и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Будет и международная встреча. Будет президент Республики Сербской Додик сегодня с рабочим визитом, и сегодня состоятся его переговоры с президентом Путиным», — рассказал он. О темах обсуждений двух лидеров не сообщается.

Ранее сам Додик заявил, что 23 мая планирует обсудить с Путиным «об экономических проектах, а также важных геополитических вопросах».

8 января Додик наградил Путина орденом Республики Сербской на ожерелье. На торжественной церемонии он поблагодарил от имени РС «друзей, которые ее ценят и уважают».