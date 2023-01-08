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21:30, 8 января 2023Мир

Додик наградил Путина орденом

Лидер сербов Боснии и Герцеговины Додик наградил Путина орденом Республики Сербской БиГ
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заочно наградил президента России Владимира Путина орденом Республики Сербской на ожерелье. Вручение транслировало Радио и телевидение РС БиГ.

В Баня-Луке 8 января торжественно отмечают День Республики Сербской. На церемонии лидер сербов Боснии и Герцеговины объявил о вручении наград. По мнению Додика, человек силен настолько, «сколько у него есть настоящих друзей».

«Так измеряется и государство — по своим друзьям, которые всегда с вами, уважают вас и готовы помочь. Республика Сербская благодарит своих друзей, которые ее ценят и уважают», — подчеркнул политик.

В ноябре Додик заявил, что Запад хочет «разорвать Россию и завладеть ее ресурсами». Также Додик призвал сербов представить политическое предложение по решению проблем и стабилизации ситуации на Балканах.

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Юлия Мискевич
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