Лидер сербов Боснии и Герцеговины Додик наградил Путина орденом Республики Сербской БиГ

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заочно наградил президента России Владимира Путина орденом Республики Сербской на ожерелье. Вручение транслировало Радио и телевидение РС БиГ.

В Баня-Луке 8 января торжественно отмечают День Республики Сербской. На церемонии лидер сербов Боснии и Герцеговины объявил о вручении наград. По мнению Додика, человек силен настолько, «сколько у него есть настоящих друзей».

«Так измеряется и государство — по своим друзьям, которые всегда с вами, уважают вас и готовы помочь. Республика Сербская благодарит своих друзей, которые ее ценят и уважают», — подчеркнул политик.

В ноябре Додик заявил, что Запад хочет «разорвать Россию и завладеть ее ресурсами». Также Додик призвал сербов представить политическое предложение по решению проблем и стабилизации ситуации на Балканах.