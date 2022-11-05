Додик заявил о планах Запада достичь успеха на Балканах

Додик: Запад не осуществил своих целей на Украине и намерен достичь успеха на Балканах

Запад не осуществил своих целей на Украине и теперь намерен достичь успеха на Балканах. Об этом заявил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик, передает ТАСС.

«Запад торопится, потому что они уже давно занимаются этим вопросом [Косова и Метохии], как и вопросом Республики Сербской. Между тем сейчас развитие ситуации на Украине является решающим для наших позиций здесь, Запад требует [от Украины] быстрых успехов. (...) Во всяком случае, отсрочка мира там, на Украине, делает их нервозными, они стремятся достичь хоть какого-то успеха здесь, в том числе в Республике Сербской», — сказал он.

По его словам, Запад хочет «разорвать Россию и завладеть ее ресурсами». Также Додик призвал сербов представить политическое предложение по решению проблем и стабилизации ситуации на Балканах.

Ранее министр обороны Косова Арменд Мехай обвинил сербскую сторону в эскалации ситуации на общей границе с самопровозглашенной республикой Косово. «[Сербия ищет] предлог для увеличения численности войск своей армии (…), чтобы использовать это для нагнетания паники на граждан обоих государств», — считает он.