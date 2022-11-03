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12:58, 3 ноября 2022Мир

Косово обвинило Сербию в нагнетании паники на общей границе

Министр обороны Косова Мехай обвинил Сербию в нагнетании паники на общей границе

Фото: Endri Killo / Unsplash

Действия Белграда ведут к эскалации ситуации на общей границе с самопровозглашенной республикой Косово. В этом обвинил сербскую сторону министр обороны Косова Арменд Мехай, передает EurActiv.

«[Сербия ищет] предлог для увеличения численности войск своей армии вокруг границы с Косовом, чтобы использовать это для нагнетания паники на граждан обоих государств», — заявил он.

Ранее в Сербии были замечены вражеские дроны. Премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что беспилотники снимали позиции в наземной зоне безопасности.

В связи с этим президент Александр Вучич отдал приказ уничтожить все вражеские беспилотники, которые наблюдали за казармами в Центральной Сербии. Кроме того, Минобороны страны объявило повышение уровня боевой готовности.

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Анастасия Заикина
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