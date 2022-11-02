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01:12, 2 ноября 2022Мир

В Сербии заявили о наблюдении неизвестных беспилотников за военными частями

Премьер Сербии Брнабич: неизвестные беспилотники вели наблюдение за частями сербской армии
Ана Брнабич

Ана Брнабич. Фото: Thomas Imo/ Globallookpress.com

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что беспилотники неизвестного происхождения вели наблюдение за военными частями сербской армии вблизи административной линии Косово и Метохии. Ее слова приводит РИА Новости.

Там вступило в силу решение самопровозглашенной республики об обязательной перерегистрации автомобилей с сербскими номерами, а водителями начали выдавать письменные предупреждения.

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По словам Брнабич, беспилотники снимали позиции в наземной зоне безопасности, которая охватывает пять километров вглубь страны от административной линии. Президент и верховный главнокомандующий дали приказ усилить полицейскую защиту в воздухе, он останется в силе и будет действовать постоянно.

«Если такие вещи будут повторяться, мы собьем каждый такой аппарат, как это бы сделала любая другая страна», — подчеркнула премьер, отказавшись комментировать, чьи это могли быть аппараты.

Ранее сообщалось, что для противодействия дронам в воздух по тревоге поднялись сербские МиГ-29, после чего обнаруженные объекты покинули воздушное пространство региона.

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о немедленном уничтожении всех беспилотников противника на территории Центральной Сербии.

Минобороны страны объявило повышение уровня боевой готовности. Уточняется, что власти страны решили прибегнуть к такой мере в связи возросшим напряжением в Косове и Метохии, где начали запрещать сербские автомобильные номера.

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Марина Совина
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