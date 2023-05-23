Додик обвинил Запад в навязывании выгодных ему решений

Додик: Республика Сербская сталкивается с навязыванием выгодных Западу решений

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным обвинил Запад в навязывании выгодных ему решений. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, Республика Сербская сталкивается с требованием разрушить Дейтонские соглашения. «Мы видим тенденции навязывания решений, которые отвечают, прежде всего, Западу: Америке и Брюсселю», — подчеркнул Додик.

Он отметил, что страна утратила уже более ста полномочий, которые были гарантированы Дейтоном. «Мы против таких решений и привержены Дейтону», — заключил глава Республики Сербской, отметив, что принятие реформ Запада приведет к концу существования страны.

О встрече двух лидеров стало известно 23 мая. Планировалось, что Путин и Додик обсудят двусторонние экономические проекты и важные геополитические вопросы.