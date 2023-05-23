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11:40, 23 мая 2023Мир

В США развеяли миф об украинском конфликте

Полковник Макгрегор: Запад больше не верит в миф о победе Украины

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative написал, что западные союзники больше не верят в миф о победе Украины в российской спецоперации.

По его мнению, США и Европа считают замороженный конфликт, означающий приостановку боевых действий без официального объявления окончания конфликта, наиболее политически приемлемым долгосрочным результатом для НАТО.

Макгрегор предположил, что, как только Киев исчерпает наступательные ресурсы, Москва перейдет в наступление. Он обратил внимание на нехватку боеприпасов в Вооруженных силах Украины, отметив, что успешный прорыв российской обороны маловероятен.

«Почему бы не избавить народ Украины от дальнейшего кровопролития и не договориться с Москвой о мире, пока у Киева еще есть армия? К сожалению, чтобы быть эффективной, дипломатия требует взаимного уважения, а всепоглощающая ненависть США к России делает дипломатию невозможной», — заключил он, призвав «более здравомыслящих» лидеров стран НАТО к другому курсу действий.

Ранее полковник заявил, что удерживание украинской армией Артемовска привело к катастрофическим последствиям. По его словам, сражение за город стало поворотным моментом для Украины.

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Варвара Кошечкина
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