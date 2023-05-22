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21:18, 22 мая 2023Мир

В США назвали потерю Артемовска поворотным моментом для Украины

Полковник Макгрегор заявил, что потеря Артемовска стала поворотным моментом для Украины

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Удерживание украинской армией Артемовска (украинское название — Бахмут) привело к катастрофическим последствиям, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. Такое мнение он выразил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

По его словам, сражение за город стало поворотным моментом для Украины. «В будущем <…>, я думаю, о битве за Артемовск будут говорить как о поворотном моменте в конфликте», — считает Макгрегор.

Он также отметил, что взятие российской стороной Артемовска негативно отразилось на боевом духе украинских военнослужащих. Кроме того, полковник сравнил политику лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что немецкие войска потерпели поражение из-за ошибочной тактики властей. «Артемовск стал для Зеленского во многом тем, чем был Сталинград для Гитлера», — указал он.

В субботу, 20 мая, российские силы взяли под контроль Артемовск.

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Марина Совина
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