Полковник Макгрегор заявил, что потеря Артемовска стала поворотным моментом для Украины

Удерживание украинской армией Артемовска (украинское название — Бахмут) привело к катастрофическим последствиям, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. Такое мнение он выразил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

По его словам, сражение за город стало поворотным моментом для Украины. «В будущем <…>, я думаю, о битве за Артемовск будут говорить как о поворотном моменте в конфликте», — считает Макгрегор.

Он также отметил, что взятие российской стороной Артемовска негативно отразилось на боевом духе украинских военнослужащих. Кроме того, полковник сравнил политику лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что немецкие войска потерпели поражение из-за ошибочной тактики властей. «Артемовск стал для Зеленского во многом тем, чем был Сталинград для Гитлера», — указал он.

В субботу, 20 мая, российские силы взяли под контроль Артемовск.