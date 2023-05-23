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11:12, 23 мая 2023Путешествия

Шесть иностранцев пропали без вести на горе Эльбрус

Шесть альпинистов из Белоруссии пропали на горе Эльбрус

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Шесть туристов из Белоруссии пропали без вести на горе Эльбрус. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным источника, группа альпинистов не зарегистрировала свой маршрут заранее. Иностранцы поднимались по западному склону горы и перестали выходить на связь.

Отмечается, что на поиски белорусов отправились восемь спасателей. «Готовится вылет вертолета Ми-8 из Минвод», — говорится в сообщении.

Ранее в мае спасатели эвакуировали застрявшего на Эльбрусе российского туриста с горной болезнью. Двое жителей Нижегородской области отправилась в поход. По дороге одному из мужчин стало плохо на высоте 5200 метров.

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Фариза Бацазова
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