Шесть иностранцев пропали без вести на горе Эльбрус
Шесть альпинистов из Белоруссии пропали на горе Эльбрус
Шесть туристов из Белоруссии пропали без вести на горе Эльбрус. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По данным источника, группа альпинистов не зарегистрировала свой маршрут заранее. Иностранцы поднимались по западному склону горы и перестали выходить на связь.
Отмечается, что на поиски белорусов отправились восемь спасателей. «Готовится вылет вертолета Ми-8 из Минвод», — говорится в сообщении.
Ранее в мае спасатели эвакуировали застрявшего на Эльбрусе российского туриста с горной болезнью. Двое жителей Нижегородской области отправилась в поход. По дороге одному из мужчин стало плохо на высоте 5200 метров.