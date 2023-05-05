Россиянин с горной болезнью застрял на Эльбрусе на высоте 5200 метров

МЧС: застрявшего на Эльбрусе на высоте 5200 метров туриста с горной болезнью эвакуировали

Спасатели эвакуировали застрявшего на Эльбрусе российского туриста с горной болезнью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Группа из двух жителей Нижегородской области отправилась в поход, заранее не зарегистрировав свой маршрут. В пути одному из мужчин стало плохо на высоте 5200 метров. Россияне решили вызвать спасателей.

«Спасатели обнаружили мужчину с признаками горной болезни, после чего его эвакуировали вниз, в поселок Терскол», — говорится в сообщении. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.

В операции по спасению россиянина участвовали десять человек из состава Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

В августе 2022 года отряд МЧС спас россиянку, провалившуюся в снежную трещину на южном склоне Эльбруса.