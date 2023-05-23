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09:40, 23 мая 2023Мир

ЕС задумал воспользоваться «черным списком» Киева для 11 пакета санкций

В ЕС задумали воспользоваться «черным списком» Киева для принятия 11 пакета санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) задумались об использовании «черного списка» Киева для принятия 11 пакета санкций против России. Об этом пишет Welt.

Киев обвиняет более двух десятков компаний в Европе, Америке и Азии в продолжении ведения бизнеса в России и «спонсировании войны». В 11 раунде санкций планируется, что меры будут действовать за пределами европейских границ. «Именно поэтому украинский список такой взрывоопасный», — отмечает газета.

Ранее Польша назвала причину затягивания новых антироссийских санкций. По словам министра иностранных дел республики Збигнева Рау, принятие новых антироссийских санкций затягивается, поскольку в Евросоюзе пока нет решительного лидерства. Ожидалось, что решение по новому пакету санкций в отношении Москвы будет принято во второй половине мая, однако сейчас появляются новые обстоятельства, которые этому препятствуют.

При этом министр отметил, что, несмотря на это, ЕС настроен принять новые ограничительные меры. Он рассказал, что на встрече глав МИД стран-членов ЕС в понедельник, 22 мая, обсуждалось введение санкций против новых лиц и фирм.

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Виктория Кондратьева
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