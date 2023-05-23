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02:22, 23 мая 2023Мир

Польша назвала причину затягивания принятия новых антироссийских санкций

МИД Польши: принятие санкций против России затягивается из-за отсутствия лидерства в ЕС
Збигнев Рау

Збигнев Рау. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Принятие новых антироссийских санкций затягивается, поскольку пока нет решительного лидерства в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает агентство «Прайм».

По его словам, ожидалось, что решение по новому пакету санкций в отношении Москвы будет принято во второй половине мая, однако сейчас появляются новые обстоятельства, которые этому препятствуют.

При этом министр отметил, что ЕС настроен принять новые ограничительные меры. «Воля для завершения формирования 11-го пакета санкций есть. Пока не хватает решительного лидерства, которое довело бы до назначения окончательного срока и закрытия этого вопроса», — сообщил Рау.

Он рассказал, что на встрече глав МИД стран-членов ЕС в понедельник, 22 мая, обсуждалось введение санкций против новых лиц и фирм, а также распространение действующих в отношении России рестрикций на Белоруссию.

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Марина Совина
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