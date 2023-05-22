Венгрия отвергла ряд положений нового пакета санкций ЕС против России

Сийярто: Венгрия не согласилась с рядом положений нового пакета санкций ЕС против России

Венгрия отвергла ряд положений нового пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Брюссель уже должен был извлечь уроки из последствий санкций. «Санкции вредят Европе гораздо больше, чем России, и я думаю, что 10-й пакет санкций не должен быть дополнен 11-м пакетом, который станет настоящим испытанием для самой Европы и для экономики европейских стран», — заключил он.

Сийярто рассказал, что Будапешт не согласился с дополнительными рестрикциями против европейских компаний в области торговли российскими товарами, а также против компаний Китая.

Ранее Сийярто заявлял, что Будапешт готов дать площадку для возможных мирных переговоров России и Украины. «Когда бы Россия и Украина ни изъявили готовность, мы готовы создать все необходимые условия для этого», — отметил он.