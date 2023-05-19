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10:52, 19 мая 2023Мир

В Венгрии заявили о готовности дать площадку для переговоров Москвы и Киева

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт готов дать площадку для переговоров России и Украины

Фото: John Minchillo / AP

Будапешт готов дать площадку для переговоров России и Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости в ходе форума «Европейский союз — Центральная Азия» в Казахстане.

«В самом начале этой войны я предложил обеим сторонам — [главе МИД России] Сергею Лаврову и [главе офиса президента Украины Владимира Зеленского] Андрею Ермаку: Венгрия готова предоставить место для мирных переговоров в любое время. Это предложение до сих пор в силе. Когда бы Россия и Украина ни изъявили готовность, мы готовы создать все необходимые условия для этого», — заявил он.

Сийярто напомнил, что в ходе украинского конфликта также гибнут и венгры, которые мобилизуются Киевом в Вооруженные силы Украины (ВСУ), поэтому Будапешт заинтересован в том, чтобы сберечь человеческие жизни мирным урегулированием. «Венгрия — это страна, которая граничит с Украиной и платит высокую цену за этот конфликт», — заключил он.

Ранее Сийярто заявил, что санкции Запада против России вынуждают Европу платить более высокую цену, чем платит Москва. Он пожаловался на ударившие по Европе антироссийские ограничения и заявил, что они больше навредили Западу, чем России. Сийярто призвал снизить санкционное давление и отметил, что Европа встретилась с «невероятными вызовами в сфере экономики в последние годы».

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Виктория Кондратьева
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