В США раскрыли причины согласия Байдена на поставки истребителей F-16 Украине

Politico: Байден согласился поставить F-16 Украине в рамках продуманной стратегии

Президент США Джо Байден согласился поставить истребители F-16 Украине в рамках продуманной стратегии по наращиванию военной помощи Киеву. Причины такого решения раскрывает Politico со ссылкой на чиновников администрации американского лидера.

По информации издания, решение об отправке самолетов стало последним шагом в увеличении военной помощи Украине. Оно стало результатом работы дипломатии и продолжительных дискуссий. Отмечается, что на него повлияло успешное и быстрое изучение украинскими военными другого сложного оборудования, такого, как ЗРК Patriot.

Собеседники газеты рассказали, что госсекретарь Энтони Блинкен убеждал Байдена отказаться от поставок F-16, но впоследствии изменил свою позицию. Решение об их отправке поддержал и глава Пентагона Ллойд Остин. «Хотя эти самолеты не имеют отношения предстоящему контрнаступлению, Остин счел, что Украина должна иметь авиацию четвертого поколения, поэтому продолжение обучения [украинских военных] имеет смысл», — уточнил источник издания.