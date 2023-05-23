Украинца осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России

ФСБ: жителя Украины осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России

Жителя Украины осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Мужчина признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Речь идет об агенте Андрее Петкевиче. Он пытался в Туле собирать данные о стрелковом оружии у сотрудников предприятий. Кроме того, он хотел вербовать россиян, а затем получать «охраняемые законом сведения о перспективных разработках в области стрелкового вооружения».

Ранее сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность 25-летней украинской шпионки, занимавшейся сбором и передачей данных о российских военных объектах и технике группировки «Восток».