Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:51, 16 мая 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о раскрытии 25-летней украинской шпионки

ФСБ задержала 25-летнюю украинскую шпионку за передачу данных о группировке «Восток»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность 25-летней украинской шпионки, занимавшейся сбором и передачей данных о российских военных объектах и технике группировки «Восток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Женщину отправили под арест по возбужденному против нее уголовному делу по статье о шпионаже. Ее личность не раскрывается.

По данным российской спецслужбы, гражданка Украины передавала информацию об объектах, местоположении военной техники, укреплениях и боевых позициях Вооруженных Сил (ВС) России в Киевской области. У задержанной обнаружена техника с геопространственными сведениями о дислокации группировки войск «Восток».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Ученого РАН арестовали по делу о госизмене. В чем ФСБ обвиняет его?
Оценен возраст колец Сатурна
Задержанная ФСБ по подозрению в шпионаже украинка попала на видео
Домашняя собака напала на первоклассницу в российском городе
Владелец Rostic’s выкупил 215 ресторанов у польского франчайзи KFC
Путин назначил нового посла России в Ватикане
Рябков заявил о нарушении Договора об обычных вооруженных силах странами Европы
Сын экс-президента Узбекистана жестоко избил жену в подмосковной квартире
На Украине обвинили в госизмене командира сдавшихся в Мариуполе морпехов
Создание ЦРУ канала для вербовки россиян назвали вмешательством в дела страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.