ФСБ сообщила о раскрытии 25-летней украинской шпионки

ФСБ задержала 25-летнюю украинскую шпионку за передачу данных о группировке «Восток»

Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность 25-летней украинской шпионки, занимавшейся сбором и передачей данных о российских военных объектах и технике группировки «Восток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Женщину отправили под арест по возбужденному против нее уголовному делу по статье о шпионаже. Ее личность не раскрывается.

По данным российской спецслужбы, гражданка Украины передавала информацию об объектах, местоположении военной техники, укреплениях и боевых позициях Вооруженных Сил (ВС) России в Киевской области. У задержанной обнаружена техника с геопространственными сведениями о дислокации группировки войск «Восток».