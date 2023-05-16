Задержанная ФСБ по подозрению в шпионаже украинка попала на видео

ФСБ показала видео с гражданкой Украины, заподозренной в шпионаже за группировкой «Восток»

ФСБ показала видео с задержанной гражданкой Украины, заподозренной в шпионаже. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видна молодая женщина, которую сотрудники ФСБ выводят из самолета и доставляют в Лефортовский суд Москвы.

Ранее 16 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность 25-летней украинской шпионки, занимавшейся сбором и передачей данных о российских военных объектах и технике группировки «Восток». Женщину отправили под арест по возбужденному против нее уголовному делу по статье о шпионаже. Ее личность не раскрывается.

По данным российской спецслужбы, гражданка Украины передавала информацию об объектах, местоположении военной техники, укреплениях и боевых позициях Вооруженных Сил России в Киевской области. У задержанной обнаружена техника с геопространственными сведениями о дислокации группировки войск «Восток».