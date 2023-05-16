Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:07, 16 мая 2023Силовые структуры

Задержанная ФСБ по подозрению в шпионаже украинка попала на видео

ФСБ показала видео с гражданкой Украины, заподозренной в шпионаже за группировкой «Восток»
Начало событий в новости ФСБ сообщила о задержании 25-летней украинской шпионки

ФСБ показала видео с задержанной гражданкой Украины, заподозренной в шпионаже. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видна молодая женщина, которую сотрудники ФСБ выводят из самолета и доставляют в Лефортовский суд Москвы.

Ранее 16 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность 25-летней украинской шпионки, занимавшейся сбором и передачей данных о российских военных объектах и технике группировки «Восток». Женщину отправили под арест по возбужденному против нее уголовному делу по статье о шпионаже. Ее личность не раскрывается.

По данным российской спецслужбы, гражданка Украины передавала информацию об объектах, местоположении военной техники, укреплениях и боевых позициях Вооруженных Сил России в Киевской области. У задержанной обнаружена техника с геопространственными сведениями о дислокации группировки войск «Восток».

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Ученого РАН арестовали по делу о госизмене. В чем ФСБ обвиняет его?
Раскрыто состояние раненого после покушения главы МВД ЛНР
Стилистка раскрыла россиянкам лучшие способы скрыть седину в любом возрасте
С Meta в России взыскали 4,5 миллиона рублей
Пьяная россиянка прижигала зажигалкой ноги четырехмесячному сыну
Иностранный футболист ЦСКА рассказал о решении переехать в Россию
Раскрыта дата первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси
МИД России обвинил США в политизации вопроса о консульском доступе к Гершковичу
В России пообещали ответить на размещение войск США в Финляндии
Звезда продолжения «Папиных дочек» назвала отличие москвичей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.