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20:34, 23 мая 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о работе с Гузеевой

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Сябитова заявила, что ей нравится работать с Гузеевой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова поделилась подробностями работы с соведущей, актрисой Ларисой Гузеевой. В интервью РИА ФАН она назвала коллегу «профессионалом во всех отношениях» и отметила ее мудрость.

Сябитова заявила, что ей нравится работать с Гузеевой. «С ней работать очень хорошо. Я говорю именно за себя. Я люблю работать с профессионалами. Лариса — профессионал во всех отношениях», — сказала сваха и добавила, что у ее коллеги «помимо профессионализма достаточно мудрости».

Также она сообщила, что познакомилась с актрисой, когда ничего не знала о телевидении. По словам Сябитовой, Гузеева стала для нее учителем в плане актерского мастерства, подачи материала и существования в кадре. При этом ведущая уточнила, что у коллеги сложный характер и поэтому «нельзя сказать, что с ней именно легко работать».

«Я ее воспринимаю как близкую родственницу. Я понимаю: все, что она говорит, это все правильно», — добавила Сябитова.

Ранее Сябитова, говоря о своем отношении к Гузеевой, заявила, что готова за актрису «всем порвать пасть». Она рассказала, что у них с соведущей хорошие отношения, несмотря на то что та нередко называет ее наглой московской татаркой.

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Олег Давыдов
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