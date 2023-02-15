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11:51, 15 февраля 2023Интернет и СМИ

Ведущая шоу «Давай поженимся!» раскрыла отношение к Гузеевой

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Сябитова рассказала, что у нее с Гузеевой хорошие отношения

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскрыла отношение к своей соведущей, актрисе Ларисе Гузеевой. Ее комментарий прозвучал в шоу «Злые языки», выпуск которого доступен на Rutube.

Сваха рассказала, у них с Гузеевой хорошие отношения, несмотря на то что коллега нередко называет ее наглой московской татаркой. «Я за Ларису Гузееву всем пасть порву, если вы плохо посмотрите. Лариса для меня как близкий родственник», — заявила ведущая.

Ранее Сябитова рассказала о закулисье программы «Давай поженимся!». Она указала, что за все годы существования передачи на съемках делит гримерку с соведущими шоу Василисой Володиной, Лидией Арефьевой, Тамарой Глобой. У Ларисы Гузеевой же всегда индивидуальная гримерка, добавила она.

До этого ведущая ответила на вопрос о вероятном закрытии «Давай поженимся!», которое не выходит в эфир уже более полугода. Сябитова выразила уверенность в том, что шоу продолжит существование.

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Олег Давыдов
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