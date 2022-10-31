Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла закулисье программы

Сябитова рассказала, что у Гузеевой на съемках «Давай поженимся!» индивидуальная гримерка

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскрыла закулисье программы. В посте, опубликованном в Telegram, она рассказала об особенностях работы с коллегой, актрисой Ларисой Гузеевой, и описала детали своей работы в программе.

Сябитова указала, что за все годы существования передачи на съемках она делит гримерку с соведущими шоу — Василисой Володиной, Лидией Арефьевой, Тамарой Глоба. У Ларисы Гузеевой же всегда индивидуальная гримерка, добавила она.

По словам ведущей, чаще всего на сцену, где участники шоу представляют заранее заготовленные номера, с ними выходит она. «Танцую, пою, делаю акробатические номера, помогаю женихам и невестам выполнять сюрпризы. Кстати! Все колдуны, шаманы, ясновидящие свои "эксперименты" проводили на мне», — заявила Сябитова. Она также отметила, что в студии обычно носит домашние тапочки.

Хотя ведущие «Давай поженимся!» проводят вместе много времени на съемках, они не устают друг от друга, заверила знаменитость. «Поэтому корпоративы проходят душевно, всегда весело и интересно, а душа компании всегда Лариса Гузеева», — подытожила она.

Ранее Сябитова ответила на вопрос о вероятном закрытии «Давай поженимся!», которое не выходит в эфир уже более полугода. Она выразила уверенность в том, что шоу продолжит существование.