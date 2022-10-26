Ведущая «Давай поженимся!» ответила на вопрос о закрытии шоу

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова выразила уверенность в том, что шоу не закроется

Ведущая передачи «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова выразила уверенность в том, что шоу не закроется. Ее слова приводит издание «Телепрограмма».

«Уверена, что все будет хорошо, и программа выйдет, и мы с [ведущей] Ларисой Гузеевой расскажем зрителям о том, как мы в такие сложные времена держались вместе», — ответила Сябитова на вопрос о возможном закрытии шоу «Давай поженимся!».

При этом ведущая отметила, что подобные решения принимаются на уровне руководства. «Как соведущая любимого нашего проекта, конечно, я жду и верю, что "Давай поженимся!" вернется в эфир», — уточнила она.

Ведущая также добавила, что старается сделать так, чтобы передачу не забывали, так как «это самое страшное для любой программы». «Поэтому в соцсетях делюсь закулисьем, интересными историями со съемок — у меня очень много видео- и фотоматериала», — объяснила она. По ее словам, существует целый фан-клуб «Давай поженимся!». «Люди не забывают нас, значит, программа действительно народная и нужная», — подчеркнула телесваха.

Первый канал неоднократно опровергал слухи о закрытии «Давай поженимся!». Предполагалось, что съемки нового сезона не планируются и передача больше не будет выходить в эфир.

Программа «Давай поженимся!», как и ряд других развлекательных передач на Первом канале, не выходит в эфир с начала специальной военной операции на Украине. 25 февраля телеканал сообщил, что на фоне спецоперации изменит сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности.