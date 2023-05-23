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19:32, 23 мая 2023Силовые структуры

Россиянин выложил в интернет свою присягу террористам и получил 10 лет колонии

В Ростове-на-Дону принявшего присягу террористам приговорили к 10,5 годам колонии

Фото: Claudio Schwarz / Unsplash

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам и шести месяцам колонии строгого режима Хабибуллу Исаратова, который принял присягу террористам. Об этом во вторник, 23 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянина признали виновным по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Следствие и суд установили, что 21 марта 2022 года в Нальчике фигурант вступил в запрещенную в России террористическую организацию «Имарат Кавказ». Присягу ее лидеру он записал на видео и выложил в интернет.

Первые 2,5 года заключения мужчина проведет в тюрьме.

В январе Южный окружной военный суд дал третий пожизненный срок главарю террористов по кличке Магас.

Террористическая группировка «Имарат Кавказ» была создана на Северном Кавказе с целью создать на территории региона независимое государство. В 2011 году она взяла на себя ответственность за теракт в московском аэропорту «Домодедово».

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Илона Палей
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Россиянин выложил в интернет свою присягу террористам и получил 10 лет колонии
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