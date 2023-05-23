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10:16, 23 мая 2023Ценности

Певица Ирина Дубцова назвала причину резкого набора веса

Певица Ирина Дубцова назвала причиной резкого набора веса гормональную терапию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Победительница четвертого сезона реалити-шоу «Фабрика звезд» Ирина Дубцова назвала причину резкого набора веса. Пост на эту тему она опубликовала в Telegram.

Певица рассказала, что в сентябре 2022 года после съемок полуфинала детского шоу «Ты Супер» попала в больницу с высокой температурой и сильной слабостью. «Состояние мое было ужасным. В больнице мне сразу поставили диагноз — острое воспаление, аутоиммунное заболевание щитовидной железы, о котором я и не подозревала несколько лет», — уточнила она.

Тогда врачи прописали исполнительнице гормональные таблетки, из-за которых она впоследствии и поправилась на несколько килограммов. По словам Дубцовой, медики предупреждали о негативной стороне подобной терапии, в том числе о наборе лишнего веса и появлении отеков. Однако телезвезда заверила подписчиков, что последствия лечения обратимы.

«Когда кто-то в комментариях, что, кстати, бывает в моих соцсетях редко, обвиняет публичного человека в чем-либо, ставя при этом диагнозы, советуя "перестать жрать" и тому подобное, не задумывается о том, что у этого публичного человека происходит в жизни (...) Берегите себя и свои нервы!» — заключила знаменитость.

В мае Анна Седокова также назвала причину неудачи при похудении. 40-летняя исполнительница рассказала, что ее попытки избавиться от лишних килограммов оказались неудачными из-за крапивницы, с которой она безуспешно борется на протяжении долгого времени.

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Карина Черных
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