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16:58, 23 мая 2023Бывший СССР

Казахстан выразил приверженность развитию дружественных отношений с Украиной

Власти Казахстана выразили приверженность развитию дружественных отношений с Украиной

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Министерство иностранных дел Казахстана не стало комментировать отказ согласовывать кандидатуру бывшего главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая на пост посла Украины в республике. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, передает КазТАГ.

В министерстве подчеркнули, что казахстанские власти «сохраняют приверженность развитию многоплановых дружественных отношений» с Украиной. Там также отметили, что в соответствии с международной практикой и Венской конвенцией о дипломатических сношениях согласование назначения послов осуществляется в закрытом режиме, а принимающая сторона может вынести отказ без объяснения причин. При этом в ведомстве призвали не расценивать подобное решение как «недружественный акт».

Ранее украинская газета «Зеркало недели» со ссылкой на источники сообщала, что Казахстан отказался согласовывать кандидатуру Гайдая на должность посла Украины в республике. По словам собеседников издания, таким образом в стране решили «мягко, но жестко» дать понять, что хотят видеть на месте главы украинского диппредставительства профессионального дипломата.

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Алевтина Запольская
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