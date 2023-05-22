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18:46, 22 мая 2023Бывший СССР

В Казахстане отказались согласовать назначение нового украинского посла

ZN.UA: Казахстан отказался выдавать агреман бывшему главе Луганской ОВА Сергею Гайдаю

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Казахстан отказался согласовывать кандидатуру бывшего главы Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергея Гайдая на должность посла Украины в республике. Об этом со ссылкой на источники сообщает украинская газета «Зеркало недели».

По словам собеседников издания, Казахстан отказался выдавать Гайдаю агреман (согласие на назначение лица в качестве главы диппредставительства), таким образом «мягко, но жестко» дав понять, что желает видеть на месте украинского посла профессионального дипломата.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Луганской ОВА, назначив вместо Гайдая на этот пост полковника Нацполиции Артема Лысогора. При этом о вероятной отставке экс-руководителя администрации региона сообщалось еще в январе. Тогда же появилась информация о том, что новым местом службы Гайдая может стать Казахстан, где он займет должность посла.

Предыдущий глава украинского диппредставительства в Казахстане Петр Врублевский был уволен Зеленским после того, как выступил с призывом убивать русских ради помощи следующим поколениям украинцев.

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Георгий Нестеров
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