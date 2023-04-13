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00:07, 14 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский назначил главу Луганской областной администрации

Президент Зеленский назначил полковника Лысогора главой Луганской областной администрации

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Луганской областной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

На должность назначен полковник Нацполиции Артем Лысогор. На сайте обладминистрации отмечается, что с февраля 2022 года он участвовал в обороне населенных пунктов вокруг Северодонецка. Кроме того, в марте 2022 года Лысогор был награжден президентом Украины орденом «За мужество» III степени. С октября 2021 до июня 2022 года полковник выполнял обязанности заместителя командующего Объединенными силами по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции на востоке Украины.

Занимавший этот пост ранее Сергей Гайдай, вероятно, займет позицию посла Украины в Казахстане.

До этого Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко главой Киевской областной администрации.

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Марина Совина
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