Зеленский назначил главу Киевской областной администрации

Президент Зеленский назначил Руслана Кравченко главой Киевской областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Киевской областной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Как отмечает РБК, ранее Кравченко был руководителей Бучанской окружной прокуратуры. Кроме того, он участвовал в конкурсе на пост главы Национального антикоррупционного бюро.

Занимавший этот пост ранее Алексей Кулеба в январе занял пост заместителя главы офиса президента Украины.

В том же месяце Владимир Зеленский заявил, что продолжит осуществлять кадровые перестановки в стране. Он добавил, что будет убирать «любую внутреннюю проблематику, мешающую государству».