Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:39, 25 января 2023Бывший СССР

Зеленский обещал продолжить кадровые перестановки на Украине

Президент Украины Зеленский обещал продолжить кадровые перестановки в стране
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжит осуществлять кадровые перестановки в стране. Об этом он заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что общество «увидело кадровые решения, которые были приняты». Он подчеркнул, что действия стали «очередными». «Соответствующие шаги будут и дальше», — обещал он.

Украинский лидер добавил, что будет убирать «любую внутренную проблематику, мешающую государству». По его мнению, подобные действия сблизят страну с европейскими институциями.

Глава государства добавил, что вступило в силу еще одно решение Совета национальной безопасности и обороны. Он не раскрыл содержание документа и обещал рассказать о них позже. На данный момент указ не опубликован.

Ранее Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы своего офиса. Он также уволил бывшего главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, руководителей Днепропетровской и Сумской областей — Валентина Резниченко и Дмитрия Живицкого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации
Зеленский обещал продолжить кадровые перестановки на Украине
В России раскрыли подробности отзыва Toyota и Lexus
МИД РФ заявил об оставшихся в прошлом рассуждениях о красных линиях
В Совфеде сочли странными поправки о записи на пересечение границы
Колумбия отказалась поставлять российское оружие Украине
Decathlon продаст свой бизнес в России
США в шесть раз увеличат производство артиллерийских снарядов для помощи Украине
В Москве отменили концерт Валерия Меладзе
Стало известно о проработке поставки Киеву истребителей F-16
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.