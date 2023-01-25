Зеленский обещал продолжить кадровые перестановки на Украине

Президент Украины Зеленский обещал продолжить кадровые перестановки в стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжит осуществлять кадровые перестановки в стране. Об этом он заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что общество «увидело кадровые решения, которые были приняты». Он подчеркнул, что действия стали «очередными». «Соответствующие шаги будут и дальше», — обещал он.

Украинский лидер добавил, что будет убирать «любую внутренную проблематику, мешающую государству». По его мнению, подобные действия сблизят страну с европейскими институциями.

Глава государства добавил, что вступило в силу еще одно решение Совета национальной безопасности и обороны. Он не раскрыл содержание документа и обещал рассказать о них позже. На данный момент указ не опубликован.

Ранее Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы своего офиса. Он также уволил бывшего главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, руководителей Днепропетровской и Сумской областей — Валентина Резниченко и Дмитрия Живицкого.