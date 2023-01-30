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15:32, 30 января 2023Бывший СССР

Стало известно о вероятной отставке назначенного Киевом главы Луганской области

Украинские СМИ сообщили о вероятной отставке назначенного Киевом главы Луганской области

Фото: Valentyn Ogirenko / РИА Новости

Главу киевской администрации Луганской области Сергея Гайдая могут уволить с занимаемой должности, сообщает Telegram-канал «Политика страны». Новым местом службы Гайдая, вероятно, станет Казахстан, где он займет позицию посла Украины.

Сам чиновник заявил, что верен президенту Украины Владимиру Зеленскому и готов выполнить его предписания.

«Я – член команды президента. Если он увидит меня на какой-то важной должности на другом направлении фронта, значит, я поеду туда, куда он меня назначит. Я работаю до последнего дня всюду на государственной службе, где бы я ни работал, даже если завтра меня назначат на другую должность», — сказал Гайдай.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что на Украине суды начали выносить первые решения по делам граждан страны, уличенных в уклонении от мобилизации.

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Василий Мека
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