Стало известно о вероятной отставке назначенного Киевом главы Луганской области

Украинские СМИ сообщили о вероятной отставке назначенного Киевом главы Луганской области

Главу киевской администрации Луганской области Сергея Гайдая могут уволить с занимаемой должности, сообщает Telegram-канал «Политика страны». Новым местом службы Гайдая, вероятно, станет Казахстан, где он займет позицию посла Украины.

Сам чиновник заявил, что верен президенту Украины Владимиру Зеленскому и готов выполнить его предписания.

«Я – член команды президента. Если он увидит меня на какой-то важной должности на другом направлении фронта, значит, я поеду туда, куда он меня назначит. Я работаю до последнего дня всюду на государственной службе, где бы я ни работал, даже если завтра меня назначат на другую должность», — сказал Гайдай.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что на Украине суды начали выносить первые решения по делам граждан страны, уличенных в уклонении от мобилизации.