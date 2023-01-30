На Украине начали выносить решения по уклонению от мобилизации

Украинский депутат Дубинский сообщил о первых приговорах уклоняющимся от мобилизации

На Украине суды начали выносить первые решения по делам граждан страны, уличенных в уклонении от мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.

«В частности, Охтырский межрайонный суд Сумской области назначил наказание в виде 3 лет тюрьмы гражданину, который не прибыл для отправки по месту несения службы», — написал Дубинский.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Польша посылает Киеву позитивные сигналы о готовности передать истребители F-16.