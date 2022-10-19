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06:12, 19 октября 2022Бывший СССР

Зеленский уволил посла за призывы убивать русских

Президент Украины Зеленский уволил посла в Казахстане за призывы убивать русских

Фото: Виктор Толочко / Sputnik

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского. Об этом говорится в соответствующем указе на сайте офиса главы государства.

Новый глава дипмиссии в Казахстане еще не утвержден, пока в Казахстане назначен временный поверенный Украины.

В августе Врублевский призвал убивать русских. Он объяснил, что таким образом можно помочь следующим поколениям украинцев. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова указала на то, что такие заявления может делать только представитель террористического государства.

23 августа в МИД Казахстана состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с Врублевским. Послу был выражен протест в связи с его высказываниями о русских. Позднее пресс-секретарь казахстанского МИД заявил, что Врублевский «имеет нежелательный статус».

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Марина Совина
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