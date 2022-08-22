Захарова прокомментировала слова посла Украины в Казахстане об убийстве русских

Представитель МИД Захарова обвинила Киев в подготовке плана «национальной чистки» русских

Представители Киева перешли к открытым разговорам о планах «национальной чистки» в отношении русских. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, заявившего о необходимости убить как можно больше русских.

«Такое может говорить только посол террористического режима. Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто», — заявила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что подготовка властей Украины к масштабной провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — это ядерный шантаж. По словам Захаровой, Киев шантажирует не одну страну, а всю Европу. Она отметила, что весь европейский континент находится в заложниках у Украины, так как государство находится в его центре.