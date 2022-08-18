Захарова обвинила Украину в ядерном шантаже из-за ударов по ЗАЭС

Мария Захарова назвала подготовку Киева к провокации на ЗАЭС угрозой и ядерным шантажом

Подготовка властей Украины к масштабной провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — это ядерный шантаж. В этом обвинила Киев официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат раскритиковала удары украинской стороны по станции. «А что это еще, провокация вокруг ядерного объекта на протяжении длительного времени, прямая угроза атомной энергетике. Это, конечно, безусловно, акт ядерного шантажа», — заключила она.

По словам Захаровой, Киев шантажирует не одну страну, а всю Европу. Она отметила, что весь европейский континент находится в заложниках у Украины, так как государство находится в его центре. «Сегодня наука уже рассказала нам, что последствия техногенных катастроф, трагедии другого характера на ядерных объектах не имеют границ, имеют только временные ограничения, только время может ограничивать распространение этих последствий», — добавила представитель МИД.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что у Киева могут быть планы по атаке ЗАЭС. По его словам, возможно повреждение системы охлаждения энергоблоков или провокация на самой станции.