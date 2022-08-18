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Киев заподозрили в провокации на Запорожской АЭС

Администрация Запорожья заподозрила Киев в планах атаковать хранилище ядерного топлива АЭС

Фото: РИА Новости

У Киева могут быть планы по атаке Запорожской АЭС (ЗАЭС), заподозрил член главного совета областной администрации Владимир Рогов. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Это [могут быть], естественно, и удары по сухому хранилищу отработанного ядерного топлива, так называемый контролируемый выброс, контролируемое загрязнение, о чем говорилось на Совете национальной безопасности и обороны [СНБО] Украины», — сообщил сотрудник администрации.

По его словам, возможно повреждение системы охлаждения энергоблоков или провокация на самой ЗАЭС. Он объяснил, что на атомной станции могут «спящие», которые способны нарушить технологическую цепочку.

Ранее сообщалось, что работавший на ЗАЭС наводчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) передавал информацию о целях на объекте в Службу безопасности Украины (СБУ). Также уточняется, что наводчики арестованы, в случае признания их виновности им грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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Алевтина Запольская
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