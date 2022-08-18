Работавших на АЭС наводчиков ВСУ сравнили с провинившимися школьниками

Член администрации Запорожья Рогов: задержанные наводчики ВСУ «думали, что обойдется»

Задержанные в Энергодаре наводчики артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), работавшие на Запорожской АЭС (ЗАЭС), в ходе допроса заявили, что «думали, обойдется». Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1».

«Они, будучи работниками Запорожской АЭС и живя в Энергодаре, тем не менее, наводили удары по территории своего родного города и по территории атомной электростанции. При задержании они начали блеять, вести себя как школьники провинившиеся: "я не я", "я думал, что обойдется", "я ни при чем"», — указал член ВГА.

По словам Рогова, с причастными ко взрывам занимаются следственные органы.

Ранее МВД сообщило о задержании двух украинских наводчиков, работавших на Запорожской АЭС (ЗАЭС). По данным ведомства, задержанные пытались оправдаться тем, что не интересуются политикой. «За международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию — прим. "Ленты.ру") им теперь грозит от десяти лет до пожизненного», — подчеркнули в ГУ МВД.

До этого стало известно, что украинские войска наносят удары по слабым местам Запорожской АЭС. При этом подчеркивается, что неисправность системы охлаждения может превратить реактор АЭС в «настоящую ядерную бомбу».